Duplantis acrescenta mais um centímetro ao recorde do mundo

Exactamente uma semana depois de ter ficado dono do recorde do mundo do salto com vara, Armand "Mondo” Duplantis acrescentou neste sábado, em Glasgow, mais um centímetro, fixando o novo máximo mundial em 6,18m.

Foi na etapa escocesa do Indoor Grand Prix que o norte-americano que compete pela Suécia bateu o seu próprio recorde por um centímetro, ganhando ainda um prémio monetário de 30 mil dólares. Depois de os 6,16m de Renaud Lavillenie terem valido como melhor marca mundial durante quatro anos, “Mondo acrescentou-lhe dois centímetros na mesma semana, fazendo lembrar o lendário Sergey Bubka, que conseguiu 35 recordes mundiais (ao ar livre e em pista coberta).

Depois de chegar ao topo da lista, e já com o estatuto de campeão europeu e vice-campeão mundial, “Mondo”, de 20 anos, tem na mira o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio no próximo Verão. “Estou ansioso pela época ao ar livre. Os Jogos são a maior competição em que um atleta pode participar e é lá que eu quero estar no meu melhor”, afirmou “Mondo”, citado pela BBC.

Há uma semana, Duplantis, que é treinado pelo pai Greg (também um antigo varista), tinha saltado 6,17m no meeting de Torun, na Polónia. Se nesse salto na reunião polaca, já tinha deixado muita folga, neste sábado, em Glasgow, pareceu ainda mais à vontade, projectando um futuro recorde mundial para níveis mais altos.