O campeonato israelita espera pelo regresso das equipas árabes

Linhas nos mapas e linhas nos relvados, umas e outras separam, mas, ao mesmo tempo, aproximam. Obrigam a coexistir. E isso é especialmente verdade numa região como o Médio Oriente, marcado por décadas de conflito e disputa de fronteiras entre Israel e a Palestina. No futebol, porém, a convivência entre judeus e árabes tem sido a regra. Tem sido: esta época, pela primeira vez em mais de uma década, o principal escalão do futebol israelita não conta com um emblema árabe israelita.

