Benfica também não escapa ao Sp. Braga

FC Porto por duas vezes, Sporting por duas vezes e, agora, o Benfica. Este Sp. Braga de Micael Sequeira (e Rúben Amorim) soma e segue com mais um triunfo sobre um adversário ilustre, desta vez na Luz frente ao campeão nacional por 0-1, em jogo da 21.ª jornada da liga portuguesa.

Desde que os minhotos mudaram de treinador, os minhotos já levam oito vitórias em nove jogos (dois deles na Taça da Liga) e, com este triunfo na Luz, isolaram-se no terceiro lugar. Quanto ao Benfica, sofreu o seu segundo desaire consecutivo para o campeonato (perdeu no Dragão) e pode ver a sua vantagem para o FC Porto diminuir de quatro pontos para um caso os “dragões” vençam neste domingo em Guimarães.

O único golo do jogo aconteceu mesmo a fechar a primeira parte. Sequeira marcou o canto, a bola viajou até à área “encarnada” e João Palhinha foi certeiro no cabeceamento entre os centrais Ruben Dias e Ferro - foi o quarto golo da temporada para o médio emprestado ao Sp. Braga pelo Sporting.