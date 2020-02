Penálti salva Sporting da terceira derrota com o Rio Ave

“Empurrado” pelo vento, logo aos 65 segundos, Lucas Piazón — já tinha selado a vitória (1-2) na Taça da Liga, em Alvalade — surpreendeu ao conseguir ser o mais rápido a bater o Sporting nesta época. O Rio Ave não podia ambicionar uma entrada mais afortunada na partida da 21.ª jornada da Liga, mas a um golo a abrir contrapuseram os “leões” um golo a fechar e evitaram serem alcançados pelo adversário na classificação.

Carlos Carvalhal concedeu, pela primeira vez, a titularidade ao ex-V. Guimarães Al Musrati. O médio líbio justificou de imediato a aposta ao captar, em cima da linha de fundo, um cruzamento de Filipe Augusto (que cumpriu o 100.º jogo pelo Rio Ave), oferecendo o golo-relâmpago a Piazón. Um golo que acabaria por condicionar toda a primeira parte de um Sporting incapaz de disfarçar a orfandade de Bruno Fernandes numa noite em que também não teve o argentino Luciano Vietto

A equipa de Silas acabou dominada pelos vila-condenses, salvando-se dois lances de Coates e Eduardo: o uruguaio tentou a sorte no ataque (8’) e Matheus Reis, na tentativa de anular o lance, acabou por disparar para um autogolo certo... não fossem os reflexos de Kieszek; Eduardo atirou (37’) à barra, esgotando-se aí as acções perigosas dos “leões”.

Confortável e confiante, o Rio Ave aproveitava para construir oportunidades suficientes para recolher aos balneários com um resultado ainda mais positivo. Mas nem Nuno Santos (16’), nem Diego Lopes (23’) — destacado para uma missão mais ofensiva, em parceria com Taremi — mostraram capacidade para superar Luís Maximiano.

Sem bola, o Rio Ave controlava todos os movimentos nos corredores através da vigilância atenta de Diogo Figueiras e de Nuno Santos, formando um eixo a três, com Matheus Reis solidário com os centrais, o que agravava o “engarrafamento” que impedia o Sporting de subir a velocidade.

No lance mais polémico da partida, em que Neto interceptou um remate de Piazón (22’), ficou por apurar se o corte foi feito com o braço ou com as costas, pelo que, na dúvida, prevaleceu a decisão do árbitro.

A segunda parte respeitou quase na íntegra o guião dos primeiros 45 minutos, com o Sporting a perceber que as probabilidades de deixar Vila do Conde com um rosto menos carregado acabavam de ficar drasticamente reduzidas com a expulsão, por acumulação, de Coates, a 20 minutos do fim. Mas depois de lançar Battaglia e Jovane Cabral, Silas viu a sorte mudar, quando Bolasie foi travado por Borevkovic (83’) na área, num penálti que Jovane converteu, dando o empate aos “verde e brancos”.

Positivo/Negativo Positivo Luís Maximiano Garantiu a sobrevivência do Sporting ao longo da noite, que acabou por salvar perto do final, ao evitar o segundo golo do Rio Ave, negado a Carlos Mané.

Positivo Piazón Pormenores de classe, para além do golo que poderia ter levado os vila-condenses ao quarto lugar, por troca com os “leões”.

Positivo Al Musrati Boa estreia do líbio como titular pelo Rio Ave, com uma assistência para golo. Negativo Coates Expulso na sequência de um segundo amarelo perfeitamente evitável. Obrigou a equipa a sofrer ainda mais, apesar de o empate ter surgido já sem o uruguaio em campo.

Negativo Borevkovic Cometeu uma grande penalidade que comprometeu todo o esforço colectivo.

Carlos Carvalhal não se dava ainda por vencido, apostando as últimas fichas e ficando de novo perto de recuperar a vantagem. Com mais um homem em campo, o Rio Ave dispôs de uma ocasião soberana para marcar, por Carlos Mané, mas Luís Maximiano segurou o resultado, já depois de ter sido mais rápido que Taremi, que ainda reclamou um penálti — pedido que o árbitro, acertadamente, não atendeu.