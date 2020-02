Sobe para 285 número de infectados a bordo do navio em quarentena no Japão

O Governo do Japão revelou este sábado que foram detectados mais 67 casos de coronavírus a bordo do navio Diamond Princess, elevando para 285 o número de infectados na embarcação.

Citado pela agência AFP, o executivo nipónico indicou que as análises realizadas aos passageiros do navio, que está em quarentena em Yokohama, cidade portuária a sudoeste de Tóquio, detectaram 67 casos com a epidemia.

Também este sábado, a embaixada dos Estados Unidos no Japão afirmou que os norte-americanos a bordo deste navio serão repatriados no domingo para os Estados Unidos num voo fretado. Cerca de 380 americanos estão a bordo do navio Diamond Princess.

Os norte-americanos serão transportados de avião para a base da força aérea de Travis, na Califórnia, mas algumas destas pessoas serão levadas posteriormente para a base da força aérea de Lackland, no Texas, informou a embaixada numa carta aos passageiros e à tripulação, publicada online no sábado. Depois de chegarem aos Estados Unidos, todos precisarão de passar por mais duas semanas de quarentena, segundo o documento publicado pela embaixada.

O ministério da Saúde do Japão permitiu que 11 passageiros desembarcassem na sexta-feira, dizendo que aqueles com mais de 80 anos — com condições médicas e aqueles que estão em cabines sem janelas durante a quarentena de 14 dias — poderão ficar numa instalação em terra.

Este sábado, a ministra da Saúde francesa confirmou a primeira morte devido ao novo coronavírus em França. Esta é também a primeira morte relacionada com o surto na Europa e fora da Ásia.

O coronavírus Covid-19 provocou já 1527 mortos e infectou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.

A esmagadora maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detectada no final do ano, tendo-se também registado mortes na região chinesa de Hong Kong, nas Filipinas e no Japão e, hoje, em França.