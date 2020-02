Primeira morte por coronavírus na Europa. Turista chinês morreu em França

A ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, confirmou este sábado a primeira morte devido ao surto do novo coronavírus Covid-19 em França. Esta é também a primeira morte relacionada com o surto na Europa e fora da Ásia, sublinhou a ministra em conferência de imprensa.

A vítima é um turista idoso chinês que foi hospitalizado em França. Segundo o diário francês Le Monde, o paciente tinha 80 anos e tinha sido hospitalizado no final de Janeiro.

O homem, originário da província de Hubei — a mais afectada na China —, terá chegado a França a 16 de Janeiro e foi internado no Hospital Bichat, na capital francesa, a 25 de Janeiro.

De acordo com a Reuters, já se registaram 11 casos de coronavírus em França.

Esta morte soma-se às 1526 vítimas mortais do vírus que já infectou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.

A esmagadora maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detectada no final do ano, mas também já se registaram mortes na região chinesa de Hong Kong, nas Filipinas e no Japão.