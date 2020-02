China diz que controlo do coronavírus está na fase mais crucial. Surto já fez 1526 mortos

A prevenção e o controlo do surto do novo coronavírus encontram-se, neste momento, na fase mais crucial, especialmente na província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.

“Num esforço para reduzir a taxa de infecção, a província de Hubei, especialmente a cidade de Wuhan, fortalecerá as forças de prevenção e controlo ao nível comunitário”, destacaram este sábado as autoridades chinesas. O objectivo, acrescentaram, é que “as comunidades sirvam como uma forte fortaleza contra a epidemia”.

A China anunciou este sábado a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavírus Codiv-19, elevando para 1523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infectados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2641, para 66.492. No mesmo período, 1373 pessoas receberam alta hospitalar.

Por outro lado, só na província chinesa de Hubei, epicentro do novo coronavírus, designado Covid-19, foram reportados mais 139 mortos nas últimas 24 horas, elevando para 1457 o número de pessoas mortas na província, segundo os dados da Comissão de Saúde de Hubei.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Segundo o mais recente balanço, o coronavírus Covid-19 provocou já 1526 mortos e infectou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial. A esmagadora maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detectada no final do ano.

Além de 1523 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.