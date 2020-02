Com saudades do antigo feed? Instagram testa funcionalidade de “Posts mais recentes”

O Instagram está a testar uma forma de dar aos utilizadores a possibilidade de verem as publicações “perdidas” de quem seguem. O protótipo de uma nova funcionalidade, de “Latest posts” (Publicações mais recentes), foi descoberto por uma engenheira informática de Hong Kong, esta sexta-feira.

O protótipo foi descoberto por Jane Manchun Wong, uma especialista em engenharia reversa de 23 anos. As imagens captadas foram geradas a partir do código da aplicação para Android. Pode ler-se “Bem-vindo de volta! Actualize-se sobre as publicações de [vários nomes de pessoas seguidas] e nove outras pessoas”, na janela pop-up que surge no ecrã inicial. Caso os utilizadores cliquem em “Ver publicações”, são enviados para um ecrã diferente que mostra posts recentes.

Um técnico de comunicações, para a Europa, Médio Oriente e África, no Facebook (empresa que detêm o Instagram) já veio confirmar a veracidade do protótipo, mas frisou que “não está disponível para ninguém publicamente, e não há planos para testes ou lançamento actualmente”.

O site de tecnologia TechCrunch realça que a autora do tweet já viu descobertas anteriores confirmadas, que só foram lançadas oficialmente meses depois.

A nova funcionalidade poderá agradar a quem ainda se ressente da alteração do Instagram levada a cabo em 2016, em que se passou de um feed ordenado cronologicamente para um ordenado por um algoritmo, aponta o TechCrunch. Segundo critério de relevância, os utilizadores passaram a ver primeiro as publicações de quem lhe era, em teoria, mais próximo – uma alteração que levantou controvérsia na altura.