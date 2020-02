Rui Pinto tentou dar provas à Justiça, mas foi ignorado, acusa advogado

O advogado francês William Bourdon garante ter na sua posse provas de que Rui Pinto, seu cliente, propôs a entrega de informação às autoridades portuguesas.

“Temos provas de que Rui Pinto entrou em contacto com as autoridades portuguesas detalhando a informação de que possuía”, acusou William Bourdon, esta sexta-feira, durante uma conferência que juntou representantes das várias entidades que trabalharam com Rui Pinto durante as divulgações do Football Leaks e, mais recentemente, dos Luanda Leaks.

Ao PÚBLICO, o advogado francês – que já representou denunciantes como Edward Snowden e Julian Assange – garantiu que estes contactos que ficaram sem resposta da Justiça portuguesa ocorreram antes das revelações do Football Leaks.

Bourdon foi o primeiro a falar na conferência desta sexta-feira, em Lisboa. O advogado revelou que tinha visitado Rui Pinto durante a manhã, voltando a reforçar a coragem do seu cliente, comparando-o a alguns dos maiores denunciantes da história: “Acreditámos que os motivos que motivaram Rui Pinto são tão puros quanto os de Snowden. Ele não tem interesse algum por dinheiro. No caso da Doyen, participou num jogo infantil e tentou perceber se o fundo de investimento mordia o isco.”