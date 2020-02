PSP compra 15 carros com protecção antibala

A PSP adquiriu 21 novas viaturas para o desempenho de missões policiais específicas e 15 desses carros foram reforçados com protecção balística para dar maior grau de segurança aos polícias.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a direcção nacional da Polícia de Segurança Pública adianta que as 21 novas viaturas foram distribuídas esta semana pelos comandos de Lisboa, Porto e Setúbal e pela Unidade Especial de Polícia (UEP).

Segundo a PSP, entre as 21 viaturas estão 15 carros de patrulhamento especializado e que foram reforçados com protecção balística em locais específicos da carroçaria e vidros resistentes à projecção de fragmentos, o que vai conferir maior grau de segurança aos ocupantes.

Esta força de segurança sublinha que estas 15 viaturas vão conferir “às equipas policiais maior mobilidade e capacidade de reacção rápida armada perante ameaças que assim o exijam”. O lote das 21 viaturas compreende ainda cinco carros preparados para o transporte de cidadãos detidos e um outro carro “especialmente preparado” para a subunidade operacional Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança do Subsolo da UEP.

A PSP explica que se trata de 21 viaturas caracterizadas e preparadas de origem por empresas portuguesas para “o desempenho de missões policiais específicas, com as características técnicas definidas” pela polícia. Esta aquisição insere-se no âmbito da Lei de Programação de Infra-estruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.