Criança vinda da China é novo caso suspeito de coronavírus em Portugal

Há um novo caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (conhecido como SARS-CoV-2 que provoca a doença conhecida como Covid-19​) em Portugal. Desta vez, trata-se de uma criança “regressada da China”, informa um comunicado da Direcção-Geral de Saúde (DGS), emitido nesta sexta-feira.

A criança foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que é o “hospital de Referência Pediátrico para estas situações”, esclarece a mesma nota. Vai ficar internada nessa unidade de saúde e vão ser-lhe realizadas análises pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Segundo a DGS, o novo caso suspeito de infecção por novo coronavírus foi validado após avaliação clínica e epidemiológica.

Este é o sétimo caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus em Portugal: já foram registados outros quatro casos em Lisboa e dois no Porto. Os casos anteriores revelaram todos ser negativos, depois de concluídas as análises. Quase todos eles apresentavam um historial de viagens recentes à China, à excepção de um caso.

O primeiro caso suspeito tratou-se de um homem estrangeiro residente em Portugal que tinha estado na China recentemente. No segundo, tratava-se de um homem de origem italiana que também esteve naquele país e apresentou sintomas quando estava numa fábrica de calçado em Felgueiras. O terceiro caso dizia respeito a um português residente na Grande Lisboa que apresentou “sintomas compatíveis com a nova infecção e uma ligação epidemiológica em função do percurso dos últimos dias”. O quarto tratava-se de um homem que tinha tido contacto com cidadãos alemães que adoeceram depois de uma formação com uma pessoa de origem chinesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os últimos dois casos foram identificados no início desta semana. Tratava-se de uma “doente regressada da China”, de nacionalidade chinesa e residente em Portugal, identificada em Lisboa e “um doente regressado também da China”, mas de nacionalidade brasileira, identificado no Porto.

As 20 pessoas repatriadas da China, que estão em isolamento voluntário no hospital Pulido Valente, em Lisboa, desde o início de Fevereiro, repetiram análises na manhã desta sexta-feira. A directora-geral de Saúde, Graça Freitas, adiantou à agência Lusa que os resultados serão conhecidos ainda durante esta sexta-feira.

O Covid-19 já matou 1381 pessoas só em território chinês, epicentro do surto. O número eleva-se para 1384 tendo em conta as três vítimas mortais em territórios internacionais: uma nas Filipinas, uma em Hong Kong e uma no Japão. Já foram infectadas mais de 64 mil pessoas em todo o mundo.