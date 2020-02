PSD: distritais do Porto e Aveiro antecipam eleições a pensar nas autárquicas

A distrital do Porto do PSD, que se demitiu em bloco esta segunda-feira, lançou um apelo às concelhias do distrito para que se demitam e convoquem eleições antecipadas. “Falei com todos os presidentes de concelhias, dizendo-lhes que seria favorável ao PSD que marcassem eleições o mais rapidamente possível para que fiquem desde já legitimados para dar início ao processo autárquico”, revelou o presidente da distrital, Alberto Machado.

