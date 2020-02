Namoro: 60% dos jovens já sofreram pelo menos um acto de violência

De acordo com um inquérito nacional, 67% dos jovens legitimam pelo menos um tipo de comportamento de violência num relacionamento amoroso. A mesma percentagem que já se verificava em 2019, segundo o Estudo Nacional sobre Violência no Namoro, conduzido pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) e apresentado esta sexta-feira, 14 de Fevereiro, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

O estudo realizado pela organização não-governamental contou com uma amostra de cerca de 4600 jovens (56% raparigas e 43% rapazes). Dois terços dos inquiridos já estiveram em pelo menos uma relação de namoro e quase 60% destes reportaram terem sofrido pelo menos um comportamento de violência.

Insultos durante discussões (30%), proibir o companheiro de estar ou falar com amigos (23%) e incomodar ou procurar insistentemente o parceiro (17%) estão entre os indicadores de vitimação mais frequentes.

8% dos jovens inquiridos que já tiveram uma relação amorosa foram vítimas de violência sexual e pressionar para beijar está entre os comportamentos mais comuns. Esta é uma percentagem “preocupante, considerando a média de idades de 15 anos” da amostra, refere Cátia Pontedeira, da equipa de investigação da UMAR.

Jovens mulheres reportam diferentes situações de violência mais frequentemente do que os rapazes. 22% das inquiridas já referiram ter sofrido violência psicológica, menos 6% do que os rapazes na mesma posição. No controlo também se verifica esta tendência (15% de raparigas e 11% de rapazes).

“A violência mais prevalente é a que não deixa marcas”, assinala a UMAR, em relação à prevalência da violência psicológica, em termos de legitimação e de indicadores de vitimação. "A elevada prevalência de algumas das formas de violência estudadas, bem como o não reconhecimento destas formas de violência na intimidade, revelam uma realidade preocupante em Portugal e mostram que ainda há um longo percurso a fazer ao nível da consciencialização desta problemática”, aponta a UMAR.

Participam do estudo anual alunos de turmas do 7.° ao 12.° anos de escolaridade. As escolas seleccionadas para participar do questionário são escolhidas aleatoriamente pela UMAR anualmente. Isto porque a organização pretende sempre ter “uma amostra representativa”.

Regra geral, os rapazes legitimam diferentes formas de violência no namoro mais frequentemente do que raparigas. O fosso em termos da violência sexual (29% de rapazes e 12% de raparigas) é dos mais acentuados. Neste campo, pressionar para ter relações sexuais é o comportamento que mais se destaca — e, aqui, a legitimação entre os rapazes (16%) é quatro vezes superior face às raparigas (4%).

Estes estudos são “importantes para delinearmos estratégias de combate e prevenção primária”, sublinha Rosa Monteiro. A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade assinala ainda que é fundamental identificar “as raízes da legitimação” para “chegarmos à igualdade e à não-discriminação”.

Governo cria campanha contra violência no namoro Foto O Governo lança esta sexta-feira, 14 de Fevereiro, a campanha #NamorarNãoÉ[email protected], em parceria com o movimento Não é Normal. À TSF, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, explicou que o objectivo é acabar com a normalização da violência. “Durante muitos anos, em Portugal, acreditou-se que a violência doméstica era um fenómeno datado, geracional e que, com o tempo, seria ultrapassado. Aquilo que fomos percebendo é que isso não é assim”, afirmou. “Não é normal que se exijam passwords de redes sociais, não é normal que as pessoas vejam os telemóveis umas das outras, não é normal que as impeçam de vestir de uma determinada forma”, disse Mariana Vieira da Silva, citada no mesmo texto. A campanha pretende também acabar com a vergonha de denunciar os actos de violência: “Procuramos fazer saber a todos, tanto aos jovens como aos adultos, como lidar com estas situações: dizer a quem se devem queixar, para que número devem ligar, e dizer que podem falar com a família e amigos; e, por outro lado, formar os profissionais (professores, enfermeiros…) sobre como lidar com essas situações de violência.” Também a GNR vai dar início, na próxima segunda-feira, à operação “A Violência não é uma opção”. Vão ser realizadas acções de sensibilização por todo o país, em residências, espaços públicos e privados e, principalmente, junto da comunidade escolar. A GNR sublinha que “a violência pode ser infligida de várias formas, desde a agressão física, psicológica, emocional e sexual, podendo mesmo considerar-se a negligência e o abandono como actos violentos de omissão e auxílio.” Mariana Durães