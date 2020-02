Ser Voluntário… na Wave by Wave

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Crianças e Jovens em Situação de risco

Uma recomendação da Bolsa do Voluntariado

A Wave by Wave é um projecto que usa o surf como ferramenta de promoção da saúde mental e bem-estar, tendo como principal missão intervir junto de populações em risco de exclusão social, que, pelas suas circunstâncias, não dispõe de recursos para a promoção dos seus próprios processos de reabilitação. O projecto baseia a sua acção no conceito de surf therapy – uma intervenção inovadora através do surf, coordenada por técnicos de saúde mental e instrutores de surf.

A Wave by Wave leva para a praia uma terapia baseada na consistência, continuidade, previsibilidade e intencionalidade, aliando uma actividade de risco ao contacto com a natureza, com o objetivo de promover a criação de vínculos positivos, valorização individual e promoção da auto-estima e bem-estar.

Para a concretização da sua missão, a Wave by Wave co-responsabiliza-se pelo transporte de ida e volta de muitas das crianças e jovens que, de outra forma, não teriam forma de chegar à praia, de modo a assegurar a sua presença nas sessões.

Nestas viagens, tratando-se de transporte de crianças, é de cariz obrigatório a presença do motorista bem como de um adulto de referência (co-piloto) em todas as viagens. Esta necessidade é um desafio, mas, ao mesmo tempo, uma grande possibilidade para o crescimento do espaço terapêutico, uma vez que estas viagens se podem tornar grandes oportunidades de relacionamento e vinculação com os jovens.

Qual o impacto da Wave by Wave?

A surf therapy alia os benefícios da prática do surf e do contacto com a natureza a uma intervenção terapêutica (individual ou em grupo), a fim de promover indicadores como a regulação emocional, a gestão de stress, a resiliência, a redução de problemas de comportamento e outros promotores do bem-estar e saúde mental.

Como posso ajudar?

A Wave by Wave procura pessoas que possam fazer pelo menos uma viagem por dia, de ida ou volta, até ao final do ano lectivo. O compromisso implica estar presente na viagem de mini-autocarro, dando apoio ao motorista no decorrer da viagem, na recolha e na entrega de crianças e jovens pelos diferentes locais.

O que precisam de mim?

O compromisso deve ser regular e previsível, no minímo por um período lectivo, isto é, até à semana de 4 de Junho de 2020.