Procurador-geral pede a Trump que use menos o Twitter, e que não torne o seu trabalho “impossível”

O procurador-geral norte-americano, William Barr, acusou o Presidente Donald Trump de tornar o seu trabalho “impossível” com as críticas públicas ao Departamento de Justiça. Numa entrevista que pode fazê-lo cair em desgraça junto de Trump, Barr tentou afastar as acusações de falta de independência em relação à Casa Branca no final de uma semana atribulada, e marcada pelo despedimento de duas testemunhas do impeachment.

