O novo hotel romântico da Madeira é mesmo património romântico: eis o Zino’s, palácio centenário

Fica a cerca de 22 quilómetros do Funchal, na Ponta do Sol, na Madeira, e estava em estado de abandono há quase meio século. Sendo um dos poucos exemplares do estilo romântico da ilha, como se destaca na apresentação do projecto, o novo hotel 1905 Zino's Palace foi outrora utilizado como casa de Verão da família Zino, mas também chegou a ser escola primária e escola de agricultura. A 12 de Fevereiro abriu portas aos primeiros hóspedes.

Construído nos finais do séc. XIX, “importante exemplar do património arquitectónico do arquipélago”, o edifício foi recuperado e renovado em 2002 pelo Governo Regional, através da Sociedade de Promoção e desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira. Agora, na sua nova vida como hotel, é gerido pela Amazing Evolution, uma empresa portuguesa que, por sinal, já conquistou World Travel Awards europeus e mundiais como melhor gestora de boutique hotéis.

Foto 1905 Zino's Palace

O antigo Palacete dos Zinos, depois rebaptizado de Palacete do Lugar de Baixo, oferece agora nove quartos, distribuídos por três pisos, todos em tons pastel. O hotel inclui ainda bar e restaurante, piscina exterior e um grande pátio com zonas de esplanada onde se pode observar o mar e apanhar banhos de sol. Em destaque no património do palacete, a capela anexa, a Capela de Santo António.



"As obras de recuperação e valorização”, tanto do palacete como da capela, garante a empresa gestora em comunicado, permitiram “dignificar este importante imóvel, a sua história e a sua arquitectura, adaptando-o à hotelaria e ao turismo”.

Como exemplo das propostas do hotel, o primeiro fim-de-semana oficial é o mais romântico possível: para celebrar o São Valentim, o programa (233 euros para um casal) inclui duas noites com pequeno-almoço bufete e jantar romântico com música ao vivo.

Em geral, o preço por noite no hotel deverá ficar entre 85 e os 135 euros.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Informações 1905 Zino's Palace

Palacete do Lugar de Baixo

VE3 10, 9360-529 Ponta do Sol

T: +351 291600123. ​Site

Texto editado por Luís J. Santos