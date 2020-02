“Mega nógado” com 100 metros vai ser confeccionado em Arraiolos no Carnaval

Um nógado com 100 metros vai ser confeccionado em Vimieiro, no concelho de Arraiolos, e distribuído pela população local na tarde de domingo de Carnaval, divulgou esta sexta-feira a câmara municipal.

Segundo o município, o programa dos festejos carnavalescos no concelho de Arraiolos, distrito de Évora, integra a iniciativa “Ao Sabor das Tradições”, na vila de Vimieiro, com um “mega nógado”, um dos doces tradicionais de Carnaval na região, no domingo de Carnaval, às 17:00.

“Do nógado, doce que motivou este evento, chegam-nos relatos diversos sobre a sua receita transportada para os nossos dias mercê do testemunho verbal das gerações mais idosas”, assinala a autarquia.

Segundo a presidente da Câmara de Arraiolos, Sílvia Pinto, o município promove ao longo do ano um conjunto de ações que visa “dar visibilidade aos sabores tradicionais do concelho”, onde se destaca o “nógado de Carnaval”.

“A transmissão de usos e costumes alicerçados em práticas ancestrais ganha um espaço determinante com este incentivo proporcionado pela autarquia, em colaboração com a comunidade local”, adiantou.

O presidente da Junta de Freguesia de Vimieiro, Francisco Fortio, realçou a colaboração do movimento associativo e de empresas da freguesia na iniciativa, “o que contribui para estimular a própria economia local”.

A confeção do “grande nógado” resulta de uma iniciativa do município em parceria com a Junta de Freguesia de Vimieiro, Clube Alentejano de Desportos Vimieirense, Associação Jovens em Movimento, Associação de Reformados e Pensionistas e duas padarias e um restaurante da localidade.