Valente e orgulhoso Braganção: é preciso reverenciar o Solar Bragançano

Com uma cozinha e envolvência únicas, o Solar Bragançano deve ser olhado como mais do que um restaurante. Uma espécie de casa comum da memória gastronómica e da fidalguia transmontana, que deveremos até reverenciar. Não é exagero. É apreço e gratidão pela forma como ali são recebidos todos os clientes, pela preservação da mais pura e rica cozinha tradicional e de uma casa que mantém essa espécie de museu vivo que nos conforta até à emoção. Também na oferta, com uma carta que, a par dos pratos e produtos mais emblemáticos da gastronomia transmontana, propõe sempre peixes frescos e uma meia dúzia de pratos especiais de caça.

