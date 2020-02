Peladosa 2015, um tinto para deliciar os apreciadores de vinhos delicados e frescos

Um dos projectos mais estimulantes que surgiram no Douro nos últimos anos leva o nome de Quinta da Costa do Pinhão. A propriedade, a Quinta da Costa, situa-se na margem esquerda do rio Pinhão, junto à aldeia de Soutelinho, a deslado de Favaios, concelho de Alijó, e permanece na mesma família há seis gerações. As primeiras cinco produziram vinhos do Porto para diferentes companhias; a última, liderada por Miguel Monteiro Morais, começou a engarrafar em nome próprio a partir de 2014.

