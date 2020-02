Proposta orçamental do Conselho Europeu é um exercício de “descubra as diferenças”

A poucos dias da cimeira extraordinária sobre o quadro financeiro plurianual 2021-27, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pôs os Estados membros a jogar ao “Descubra as Diferenças”. A proposta para o financiamento do próximo orçamento comunitário que o seu gabinete avançou esta sexta-feira, para ser debatida pelos chefes de Estado e de governo na próxima quinta-feira, não difere muito do projecto da presidência finlandesa — e que os líderes europeus arrasaram durante uma discussão preliminar no Conselho Europeu de Dezembro. “Inaceitável”, qualificou na altura o primeiro-ministro, António Costa, garantindo que o plano não tinha pés para andar.

