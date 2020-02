PIB sobe 2% em 2019 e supera previsão de Centeno

O Governo previa que o Produto Interno Bruto (PIB) crescesse 1,9% em 2019. O Banco de Portugal e a Comissão Europeia esperavam que o crescimento chegasse aos 2%. E o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta sexta-feira, esta previsão mais optimista: o PIB progrediu 2% no ano passado graças a uma aceleração da actividade económica no quarto trimestre.

De acordo com os dados do INE, no quarto trimestre o PIB avançou 2,2% em termos homólogos e 0,6% face ao trimestre anterior.

Os valores relativos ao decisivo quarto trimestre explicam-se pelo contributo positivo da procura externa na variação homóloga, que contrasta com a evolução negativa que vinha registando nos trimestres anteriores. Entre Outubro e Dezembro de 2019, verificou-se uma aceleração das exportações de bens e serviços, em simultâneo com a desaceleração das importações. Por outro lado, a procura interna abrandou face ao terceiro trimestre, com a desaceleração do consumo privado e do investimento.

Neste cenário, numa comparação com o terceiro trimestre, segundo explica o INE, “o PIB aumentou 0,6% em termos reais (variação em cadeia de 0,4% no trimestre anterior)”, com o contributo da procura externa a passar de negativo a positivo, enquanto o contributo da procura interna foi negativo, após ter sido positivo.

No conjunto do ano 2019, o crescimento de 2% – que representam um abrandamento face aos 2,4% de 2018 – acabou por sintetizar a conjugação do contributo positivo menos intenso da procura interna - reflectindo o abrandamento do consumo privado – com o contributo ligeiramente menos negativo da procura externa líquida, - dada a desaceleração das exportações e das importações.

As previsões do Governo – de um crescimento de 1,9% - estavam alinhadas com as da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Conselho das Finanças Públicas.

O desempenho validado esta sexta-feira pelo INE foi antecipado pelo economista-chefe do Banco Montepio, Rui Bernardes Serra, que sublinhou à Lusa que a progressão de 2% antecipava um “cenário de crescimento em cadeia assumido para o quarto trimestre de 2019, que traduz uma aceleração da economia na recta final do ano”.

Para 2020, as previsões do Governo apontam para um crescimento de 1,9%, um cenário mais optimista que a Comissão Europeia mas que representa uma nova desaceleração anual da economia portuguesa, num cenário marcado por persistentes tensões comerciais entre os principais blocos económicos e pela menor capacidade do Banco Central Europeu (BCE), na zona euro, de criar estímulos à actividade económica com a actual política de juros baixos.