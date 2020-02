Há uma festa na cabeça dos Tame Impala e estamos todos convidados

O interior de uma casa invadida pela areia do deserto. Um cenário misterioso, irreal, com o vermelho quente do interior a contrastar com os padrões desenhados no monte arenoso do deserto que tomou conta daquele espaço outrora íntimo. A foto foi tirada em Kolmaskop pelo fotógrafo americano Neil Krug. Trata-se de uma cidade namibiana que acolheu uma comunidade que vivia da extracção de diamantes. Desaparecidas as pedras preciosas, definhou e foi abandonada nos anos 1950. Restam as memórias do que foi, as casas e os recheios deixados intactos quando a população se mudou em busca de novas fileiras de diamantes. Lentamente, o deserto reclamou novamente o seu espaço, moldando-se à cidade agora fantasma.

