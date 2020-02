Christina Koch, a mulher que passou mais tempo de seguida no Espaço

328 dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês): Christina Koch bateu o recorde de estadia de uma mulher no Espaço. Quando chegou à ISS a 14 de março, Christina Koch não sabia que ia estar tanto tempo longe de casa. A missão, que normalmente duraria seis meses, foi alargada em Abril pela agência espacial norte-americana NASA. O objectivo era obter novos conhecimentos sobre uma estadia de longa duração no espaço.

A astronauta norte-americana, que aterrou na última quinta-feira no Cazaquistão, já tinha feito história em Outubro de 2019, ao participar no primeiro passeio espacial só com mulheres, juntamente com a também norte-americana Jessica Meir.