Procura dos serviços de urgência bateu recorde no ano passado

A morte de um doente com 65 anos que terá aguardado durante seis horas na urgência do hospital de Lamego para ser observado por um médico, num dia em que se registou uma afluência recorde de 128 pessoas, vem evidenciar de novo as falhas e os problemas com que se debatem estes serviços vocacionados para atender casos mais graves.

Continuar a ler