Coronavírus: Portugal estuda hipótese de identificar contactos de viajantes provenientes da China

Portugal está a equacionar a possibilidade de identificar contactos recentes dos passageiros nos três voos semanais provenientes da China, medida que poderá ser adoptada “nas próximas horas ou nos próximos dias”, mas não pondera para já a hipótese de fechar fronteiras para evitar a propagação da nova estirpe de coronavírus, adiantou a ministra da Saúde em Bruxelas.

“Essa medida neste momento não está em cima da mesa, poderá noutra fase ser equacionada, mas neste momento não”, assegurou Marta Temido à saída da reunião extraordinária de ministros da Saúde da União Europeia, que foi convocada de emergência pela presidência do Conselho para acertar a coordenação da resposta ao nível europeu de forma a evitar a propagação da nova estirpe de coronavírus (Covid-19). “Todos os países que estiveram na reunião" reforçaram “a preocupação em adoptar medidas proporcionais e de acordo com aquilo que é a evidência científica e as recomendações da OMS [Organização Mundial de Saúde] e do European Centre for Control Disease [Centro Europeu de Controlo de Doenças]”, acentuou.

Em relação a medidas operacionais e logísticas, o que os 27 Estados-membros estão já a avaliar é a possibilidade de aquisição conjunta de equipamentos de protecção individual, que ainda terá que ser trabalhada a nível técnico, e a forma de coordenar esforços para evitar eventuais problemas futuros que possam surgir nas cadeias de abastecimento, nomeadamente de medicamentos, uma vez que muitas empresas e “uma parte da indústria farmacêutica têm na sua cadeia de produção países de regiões mais afectadas”, acrescentou.

Mas, mais do que medidas novas, Marta Temido frisou que o que resultou desta reunião foi sobretudo um acordo sobre princípios gerais a observar nesta fase do surto do novo coronavírus, como o da coordenação da actuação dos Estados-membros, a necessidade de preparação, de uma “comunicação transparente e honesta com os cidadãos” e também de “proporcionalidade”.

Reforçando a necessidade de se seguir as recomendações da OMS, a ministra lembrou que o período de isolamento de pessoas repatriadas da China para a UE é de 14 dias, ainda que um estudo recente tenha concluído que o período de incubação do novo coronavírus poderá estender-se aos 24 dias. "Tanto quanto é do nosso conhecimento, há um único estudo nesse sentido, cuja a análise merece melhor cuidado”, disse.

A responsável pela pasta da Saúde recordou ainda que desde domingo está a ser distribuída informação a bordo nos três voos semanais provenientes da China nos primeiros voos portugueses com origem na China (temos três voos semanais). “Os nossos voos já foram preparados com todo o tipo de materiais para serem distribuídos pelos viajantes com informação detalhada sobre aquilo que podem ser sintomas e aquilo que podem fazer, números de contacto, informações úteis para o caso de quando entram em Portugal poderem ser encaminhados se alguma coisa se passar com eles. E aquilo que estamos agora a equacionar é também a utilização de formulários de identificação de contactos recentes dos passageiros”.