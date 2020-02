Operação “ilegal” da PJM em Tancos “estava a ter uma atenção das altas esferas do Estado”

Bruno Ataíde, militar do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Loulé, e um dos arguidos do processo de Tancos, optou pelo silêncio enquanto não foi formalmente acusado, mas o seu interrogatório na fase de instrução foi um dos mais demorados. À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, o seu advogado respondia de forma evasiva a uma pergunta dos jornalistas sobre a cumplicidade das hierarquias da GNR através do conhecimento do plano de recuperação do armamento: “Presumimos que sim”, disse Fernando Cabrita.

Continuar a ler