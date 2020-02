Já não há dinheiro para crianças de Chernobyl virem a Portugal

A notícia chegou por e-mail nas vésperas de Natal. Numa nota endereçada às famílias de acolhimento do programa Verão Azul, a Liberty anunciou que “optou por não renovar, no próximo ano [2020], o apoio ao projecto”. Dava, assim, por terminado o programa que tinha iniciado em 2008 e que, em 11 anos, trouxe a Portugal “mais de 100 crianças e jovens oriundas dos arredores de Chernobyl, onde as radiações do desastre nuclear de 1986 ainda hoje se fazem sentir”, recordava a própria companhia.

Continuar a ler