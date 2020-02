“Arranja-me dinheiro, vai-te prostituir”, dizia à mulher que maltratou durante dez anos

Infernizou a vida da mulher e dos três filhos nos últimos anos. Do rol de proezas do pedreiro faz parte o fabrico de instrumentos destinados a agredir os familiares mais próximos. No mês passado este habitante das Velas, na ilha de S. Jorge, foi condenado a nove anos e meio de cadeia por vários crimes de violência doméstica e obrigado a indemnizar as suas vítimas, que diz não se recordar de ter maltratado, num total de 26.500 euros. Os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa que mantiveram a sentença de primeira instância consideram que os horrores que as crianças sofreram vão condicionar o seu crescimento e desenvolvimento pessoal.

