PSD vai promover encontro nacional de autarcas

O PSD vai promover um “grande encontro nacional de autarcas” para lançar as próximas eleições locais. O anúncio foi feito pelo vice-presidente David Justino, à margem da primeira reunião da nova comissão política nacional, na sede do partido em Lisboa.

“Vamos começar a trabalhar para que este encontro possa ser o ponto de partida para a estratégia que temos pensada para ter um bom resultado”, disse, adiantando que todos os autarcas eleitos, militantes e independentes, vão ser convidados. O encontro deverá acontecer dentro de “dois ou três meses”. A ideia é trabalhar para uma estratégia comum que possa “servir de trampolim” para a elaboração dos programas locais, de acordo com o dirigente, apontando como exemplo a política ambiental na redução do carbono.

Outra das decisões aprovadas por unanimidade na comissão política nacional desta tarde foi a nomeação de Joaquim Sarmento, actual porta-voz das Finanças, para presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN), substituindo no cargo David Justino, como o PÚBLICO escreveu no passado sábado.

O vice-presidente disse acreditar que a nomeação de Joaquim Sarmento significa um “novo élan” no CEN no sentido de um maior “envolvimento da sociedade civil” nos debates e propostas do partido sobre políticas públicas.

Questionado sobre a comissão da reforma do sistema político, criada na anterior direcção, David Justino lembrou que o CEN integrou uma parte do trabalho dessa comissão, mas adiantou que “há moções que foram aprovadas em congresso que têm de ser trabalhadas”. No congresso do passado fim-de-semana, foram aprovadas duas moções que propunham alterações ao sistema político. Uma delas é subscrita por Miguel Poiares Maduro e propunha eleições primárias para a escolha do líder do partido.

O vice-presidente revelou ainda que Tiago Moreira de Sá, professor universitário, foi reconduzido para a comissão de relações internacionais do PSD.