PSD e CDS ensaiam aproximação para o próximo ciclo

O pretexto da reunião desta quinta-feira é a apresentação de cumprimentos que do recém-eleito líder do CDS ao presidente do PSD. Mas o encontro entre os dois líderes partidários pode ser muito mais do que isso. Em cima da mesa estão os entendimentos para as autárquicas, a eutanásia e até a concertação de estratégias para uma convergência no centro-direita com as legislativas no horizonte. Como sublinhou ontem o secretário-geral do PSD, José Silvano, a construção de uma “alternativa ao socialismo” é “um comboio que começou em andamento a seguir ao congresso”.

