Pousadas da Juventude oferecem estadia a jovens que façam voluntariado

Se tens mais de 18 anos e gostas de voluntariado, este projecto é para ti. Cozinhar refeições para pessoas carenciadas, participar na limpeza de florestas e praias ou ajudar idosos são apenas algumas das coisas que podes fazer para ter estadia gratuita numa das 42 Pousadas da Juventude.

O programa Turismo Solidário, das Pousadas da Juventude, oferece estadias, em todo o país, a jovens que se envolvam em projectos de voluntariado. Os jovens ganham ainda, gratuitamente, o Cartão Jovem, que oferece desconto e vantagens em 36 países europeus.

O objectivo é “contribuir directamente para uma sociedade mais solidária e sustentável”, explica Nuno Coelho Chaves, presidente da Movijovem, em comunicado. “Os jovens que participarem vão poder ter um período de férias diferente, no qual podem exercer uma participação cívica activa; e, ao mesmo tempo, também mais económico.”

Os projectos estão a ser desenvolvidos em comunidades com necessidades, para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, proteger o meio ambiente, bem como combater a solidão e a exclusão social.

Neste momento estão abertas as inscrições para 19 projectos relacionados com ecologia, impacto social e intercâmbio de trabalho. Toda a informação está disponível no site oficial das Pousadas da Juventude.