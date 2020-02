Centeno e Banco de Portugal

Numa recente crónica de João Miguel Tavares no PÚBLICO insurge-se ele contra a hipotética nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal alegando o conflito de interesses que, a seu ver, haveria na passagem directa de uma pasta governamental para o referido cargo de governador. A este propósito, permito-me apenas recordar, a quem não se recorde ou faça esquecido, que José Tavares Moreira, secretário de Estado Adjunto do ministro das Finanças e do Tesouro entre 1985 e 1986, foi governador entre 1986 e 1992; Miguel Beleza, ministro das Finanças entre 1990 e 1991, foi governador entre 1992 e 1994; e António de Sousa, secretário de Estado Adjunto do Comércio Externo entre 1991 e 1993 e secretário de Estado Adjunto e das Finanças entre 1993 e 1994, foi governador entre 1994 e 2000. Aliás, se recuarmos um pouco no tempo, encontraremos António Pinto Barbosa que, depois de ter sido ministro das Finanças entre 1955 e 1965, foi governador entre 1966 e 1974, tendo como vice-governador, entre 1973 e 1974, João Dias Rosas, que fora ministro das Finanças até 1972. Ou seja: a direita fará bem em encontrar outro argumento porque este, claramente, “não pega”.

Jorge Santos, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O reboot sugerido por Fred Block

O capitalismo define-se, basicamente, como um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca permanente do endeusado lucro e acumulação de capital que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Será necessário recuar até à designada Baixa Idade Média para situarmos o surgimento do capitalismo com a formação de pequenas cidades comerciais denominadas burgos. Com o decorrer do tempo o capitalismo tem atravessado regimes políticos variados e não esmoreceu com o regime democrático. Parece até que teve mais alento e robusteceu neste regime, onde os cidadãos continuam a ser explorados iniquamente contando, muitas vezes, com os políticos que, irmanados e mancomunados com o capital, enveredam pelo lado menos bom desse mesmo capitalismo. Vem isto a propósito da entrevista dada ao PÚBLICO (3 de Fevereiro) pelo sociólogo Fred Block que, a dado passo, afirmou que “o capitalismo global precisa de um reboot”. Mas quais os agentes que vão proporcionar esse reboot? Os capitalistas e os políticos, conjuntamente? Quando o aumento da idade de reforma continua e forma preocupante e imparável a subir e quando os políticos do regime continuam a reafirmar que “toda a gente precisa de trabalhar” – e os jovens continuam sem saídas profissionais e a emigrar? – não restam dúvidas que estamos num sistema político-social com respostas patológicas que, coercivamente, encaminha as pessoas para o não desfrute merecido e atempado da reforma. Se morrerem a trabalhar mais lucrará esse “monstro insensível e frio” que é o Estado, como afirmava F. Nietzsche.

António Cândido Miguéis, Vila Real