Visita guiada à desigualdade: a Seul real do vencedor do Óscar Parasitas

Das casas às massas, o filme sul-coreano Parasitas, que venceu o Óscar de Melhor Filme, conta a história de uma sufocante luta de classes através das vistas e dos cheiros de Seul.

No início da semana, Parasitas fez história ao tornar-se o primeiro filme que não é falado em inglês a receber o Óscar de Melhor Filme, gerando uma verdadeira erupção nas redes sociais sul-coreanas. O filme é a história de duas famílias sul-coreanas – os Park, ricos, e os Kim, pobres –, espelhando as disparidades cada vez mais profundas na quarta maior economia da Ásia e tocando vários públicos mundo fora.

As chaves visuais do filme dizem muito a muitos sul-coreanos que se identificam como “colheres sujas”, aqueles que nasceram em famílias de baixos rendimentos e que já desistiram de ter casas decentes ou mobilidade social, e que assim são denominados por oposição às “colheres de ouro”, os sul-coreanos vindos de famílias mais abastadas.

Muito da obra foi filmada em cenários construídos à medida, mas tanto a mansão dos Park quanto a esquálida subcave dos Kim foram inspiradas e situadas em bairros reais da capital sul-coreanos. Uma visita guiada aos locais de filmagens, aos adereços e aos panos de fundo do filme revela os significados singulares que têm para muitos sul-coreanos que debatem a riqueza – e a falta dela.

Um bairro de lata

Ahyeon-dong é um dos últimos bairros de lata próximos da baixa de Seul e surge em várias cenas que retratam o humilde bairro dos Kim. Empoleirado numa colina perto da estação central de comboios, Ahyeon-dong é um labirinto de ruas íngremes e estreitas, muitas das quais desembocam em longas escadarias que os moradores trepam para chegar às suas casas.

“Ver o filme fez-me sentir que tinham posto ali a minha vida”, diz Lee Jeong-sik, um homem de 77 anos que é um dos donos do Supermercado Arroz de Porco, que aparece no filme. Kim Kyung-soon, de 73 anos, gere a loja com o seu marido Lee, com quem é casada há 45 anos. Abre o supermercado pelas 8h30 e ele fecha-o depois da meia-noite. Costumavam abrir mais cedo, pelas 5h, para que as mães que por ali passavam poderem comprar coisas para o almoço dos filhos. Agora, porém, o bairro é sobretudo de pessoas mais velhas e há poucos casais jovens com filhos, diz Kim.

A família Kim do filme vive numa subcave, que é uma tipologia de apartamentos normalmente pequenos, escuros e parcialmente subterrâneos. Os moradores dizem que a renda por uma subcave aumentou para perto de 311 euros, mais do dobro do que há dez anos.

Hoje, Ahyeon-dong vive na sombra de grandes e novas torres de apartamentos e há protestos na cidade pelos receios de alguns residentes de que venham a perder as suas casas no âmbito da requalificação urbana.

“Decididamente é um bairro que não está a passar bem”, diz Lee. Quando ouviu dizer que Parasitas ganhou nos Óscares ficou tão feliz que não conseguiu dormir. Os jornalistas começaram a amontoar-se à porta da sua loja e questionou-se sobre se a fama do filme mudaria os planos de construção de mais torres de apartamentos por ali.

A Beverly Hills de Seul

As cenas filmadas à volta da faustosa casa dos Park – que foi integralmente construída como um cenário noutro local – foram filmadas em Seongbuk-dong, conhecida como a Beverly Hills da Coreia do Sul e que, em contraste com Ahyeon-dong, é casa de famílias de empresários e residências diplomáticas. Ao contrário de Ahyeon-dong, as ruas de Seongbuk-dong não têm lixo e são quase silenciosas; a maior parte das casas esconde-se atrás de muros elevados, vedações pontiagudas e câmaras de vigilância.

“As casas aqui são todas muito chiques”, diz Chung Han-sool, presidente da agência imobiliária Peace Estate Agents. “A maior parte das casas têm caves e usam-nas para fazer minicinemas ou minibares.”

De acordo com os agentes imobiliários do mercado, normalmente as casas naquele bairro custam perto de 5,4 milhões de euros. As que estão alugadas a diplomatas estrangeiros estão no mercado por valores que vão dos 7700 euros aos 11 mil euros por mês. “Há 48 embaixadores a viver no bairro, por isso há toda uma brigada policial especial à parte na zona”, diz Chung.

Mesmo no interior de Seongbuk-dong há disparidades e elas são vincadas pelos gisasikdang ou “restaurantes de motoristas” semelhantes ao que surge em Parasitas. Os gisasikdang brotaram em alguns locais para servir refeições aos motoristas, incluindo aqueles que conduzem os abastados moradores da zona.

“Há motoristas de táxi, de autocarro e aqueles que conduzem os CEO que vivem por aqui”, diz Bae Sun-young, gerente de um gisasikdang em Seongbuk-dong. “Aqui a riqueza é tão polarizada. É extremado.”

Um simbolismo saboroso

Quando a notícia das vitórias nos Óscares se espalhou, as redes sociais sul-coreanas rebentaram com a partilha de fotografias e receitas de jjapaguri – uma mistura de dois tipos de massa instantânea que no filme ganham o nome de ram-dong (ramen e udong). É um prato que inicialmente se tornou popular como uma comida do dia-a-dia depois de um programa de televisão, mas o filme deu-lhe um grande impulso – e acrescentou-lhe um twist satírico porque os Park lhe adicionam uma das mais caras carnes coreanas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até o embaixador dos EUA na Coreia do Sul, Harry Harris, tweetou uma imagem de jjapaguri, dizendo que a embaixada fez uma festa para ver os Óscares.

Nos corredores atafulhados do supermercado Arroz de Porco em Ahyeon-dong, Lee assinala que o estatuto económico dos moradores se reflecte no que eles compram. “Muitas vezes as pessoas aqui vivem com dificuldades. Compram sobretudo ramen e álcool.”

O outro supermercado que aparece em Parasitas é o Whole Foods ORGA em Bangi-dong, um bairro da moda em Seul que é popular entre as famílias da classe média alta que querem pôr os seus filhos nas melhores escolas. “Os produtos mais populares na nossa loja não são tabaco, álcool nem comida instantânea como nos supermercados normais”, diz Ryu Hee-woong, gerente do supermercado. “Normalmente os nossos clientes compram frescos e focam-se na segurança, sustentabilidade e em serem amigos do ambiente.” Reuters