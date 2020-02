Ministro das Finanças britânico não aceitou termos da remodelação de Johnson e demitiu-se

O ministro das Finanças britânico, Sajid Javid, demitiu-se esta quinta-feira, depois de rejeitar os termos que lhe foram impostos por Boris Johnson para se manter no Governo. O primeiro-ministro pôs em marcha a primeira remodelação da sua equipa desde a saída do Reino Unido da União Europeia, cujas baixas incluem ainda Andrea Leadsom (ministra do Comércio), Geoffrey Cox (procurador-geral) e Julian Smith (ministro para a Irlanda do Norte).

Segundo a BBC, Javid não aceitou dispensar todos os seus conselheiros, como foi exigido por Johnson, por causa dos diferendos entre aqueles e a equipa mais próxima do primeiro-ministro. Apesar de conhecido o braço-de-ferro entre Downing Street e os conselheiros, a saída do responsável pelas Finanças não era expectável.

“O primeiro-ministro disse que [Javid] tinha de demitir todos os seus conselheiros especiais e substitui-los por conselheiros do número 10 [de Downing Street]”, disse uma fonte próxima de Sajid Javid à Press Association.

“O ministro das Finanças disse que nenhum ministro com respeito por si próprio poderia aceitar esses termos”, acrescentou a referida fonte, que dá conta de um plano de Johnson para criar uma só equipa de conselheiros, que trabalhem tanto para si como para o ministério das Finanças.

Para o lugar de Sajid Javid, informa a Sky News, deverá ser nomeado Rishi Sunak, actualmente na secretaria de Estado do Tesouro.

A lista de baixas no Governo inclui ainda, e por enquanto, Esther McVey (Habitação) e Theresa Villiers (Ambiente), para além dos secretários de Estado Chris Skidmore, Nus Ghani e George Freeman.

À excepção de Sajid Javid, os restantes pesos-pesados do executivo conservador, como Dominic Raab (Negócios Estrangeiros), Priti Patel (Interior), Michael Gove (“número 2” do Governo) ou Jacob Rees-Mogg (líder da Câmara dos Comuns), devem permanecer nos seus respectivos postos, informam os media britânicos.