Fianna Fáil recusa negociar formação de governo com o Sinn Fein

O líder do conservador Fianna Fail, Michéal Martin, quer formar o próximo Governo da Irlanda e não está disponível para negociar com os nacionalistas do Sinn Féin, juntando-se ao Fine Gael. O anúncio acontece no mesmo dia em que a líder dos nacionalistas, Mary Lou McDonald, pediu uma reunião formal com o rival para discutirem soluções de governação.

Garantindo querer evitar novas legislativas, Martin disse ao seu grupo parlamentar que pretende formar um executivo, deixando todas as opções em aberto, excepto a de negociar com o Sinn Féin. Foi o retomar da posição defendida na campanha eleitoral e que se havia alterado depois das eleições quando o partido admitiu “conversar” com Mary Lou McDonald, apesar das “incompatibilidades significativas”.

“Demos ao líder do partido autorização para falar com quem precisar [para formar Governo], excepto com os nacionalistas de esquerda do Sinn Féin”, disse à Reuters o deputado do Fianna Fáil Niall Collins, depois de uma reunião com deputados e senadores.

Collins e um outro deputado, Cathal Crowe, defendem que o partido deve assumir a responsabilidade de liderar um governo minoritário com um acordo de cooperação com os democratas-cristãos do Fine Gael, à semelhança da inédita solução governativa do anterior executivo dos democratas-cristãos, liderado por Leo Varadkar. E, entretanto, ouvem-se rumores, diz o diário Irish Examiner, de estar a ser equacionada uma grande coligação Fianna Fáil-Fine Gael-Verdes.

Varadkar apoiou, ainda durante a campanha eleitoral, uma grande coligação entre o Fine Gael e o Fianna Fáil, a primeira entre os dois partidos desde a independência da Irlanda, em 1922, e recusou qualquer solução governativa com o Sinn Féin.

O partido mais votado nas legislativas de domingo passado foi o Sinn Féin (24,53%), elegendo 37 deputados dos 42 candidatos apresentados, o que representou um terramoto político no país e um sério abalo ao bipartidarismo (Fine Gael e Fianna Fáil) desde a independência. No entanto, o Fianna Fáil foi o partido que conquistou mais representação ao eleger 38 deputados, ainda que tenha recebido menos votos que os nacionalistas (22,18%). Por, fim o os democratas-cristãos ficaram em terceiro ao conquistar 35 assentos.

Nenhuma das principais três forças políticas – Sinn Féin, Fianna Fáil e Fine Gael – conquistou votos suficientes nas legislativas para formar executivo. Dois dos três partidos terão de cooperar se quiserem formar um governo com maioria no Dáil Eireann, a câmara baixa do Parlamento, com 160 deputados. Caso contrário terão de ser convocadas novas eleições para se ultrapassar o impasse.

Há muito que os conservadores e os democratas-cristãos alinham na exclusão dos nacionalistas, argumentando com diferenças nas posições políticas (políticas públicas tradicionalmente de esquerda) e com a histórica ligação do partido ao Exército Republicano Irlandês (IRA), que por décadas combateu o domínio britânico na Irlanda do Norte com atentados terroristas, até ao Acordo de Sexta-feira Santa ser assinado, em 1998. O conflito causou a morte a quase 3600 pessoas.

A recusa do Fianna Fáil foi a resposta ao aumentar da pressão da líder do Sinn Féin, para que o partido clarificasse a sua posição sobre quais as possíveis alianças e soluções governativas em cima da mesa.

“Michéal Martin disse: ‘Sou democrata, ouço o povo e respeito a sua decisão’, então sabe que o povo votou pela mudança”, disse em comunicado Mary Lou McDonald. E, numa reunião com os recém-eleitos deputados do Sinn Féin, a líder nacionalista frisou, diz a Reuters, saber a dificuldade de convencer o Fianna Fail a juntar-se ao seu partido numa coligação governamental, mas que mesmo assim valia a pena tentar.

Uma aproximação que é o resultado de a estratégia da líder nacionalista, de negociação com as forças políticas mais pequenas do centro-esquerda irlandês para formar governo, ser incapaz de produzir uma maioria estável na câmara baixa do órgão legislativo. Isto porque a junção dos 37 deputados nacionalistas com os do Partido Verde (12 deputados), do Partido Trabalhista (6), dos Social-Democratas (6), do Solidariedade-Pessoas antes do Lucro (5) e de outros deputados independentes ser insuficiente para se alcançar os 80 necessários para a maioria – o presidente da câmara baixa, o Ceann Comhairle, é automaticamente reeleito e não vota, excepto em situações de empate.