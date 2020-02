Os mais novos explicam o “bicho feio” do coronavírus

Como surgiu este “bicho feio” do coronavírus? Como te podes defender dos outros vírus que estão aqui mais perto? Os nossos “repórteres” da Rádio Miúdos foram descobrir mais sobre o coronavírus, que está a causar estragos em alguns países.

O P de Porquê é um programa do PÚBLICO em parceria com a Rádio Miúdos. Neste podcast explicamos-te o que precisas de saber sobre um determinado assunto e exploramos os temas que marcam a actualidade, para que não te escape nada. Se tiveres dúvidas para investigarmos, escreve-nos! Envia as tuas sugestões para: [email protected]

