O mercado dos casamentos “é díficil”. Há 40 profissionais a querer mostrar que é “possível”

It's all about

It's all about

It's all about

It's all about

Pureza Mello Breyner desenha vestidos de noiva de sonho há quase 13 anos. Lucyana Sposito está no mercado dos casamentos há 16 anos. Sofia Ferreira e André Teixeira começaram a Branco Prata há 17 anos. Qual é o segredo para vingar no mercado dos casamentos? A resposta dos três é a mesma: rigor, exigência e reinvenção. Longevidade é o tema da mesa redonda que inaugura o The W Experience, um showcase para “casamentos personalizados e exclusivos” já este fim-de-semana, na Lx Factory, em Lisboa.

“Isto é tudo menos uma feira de casamentos.” As palavras são de Miguel Pintão, da Love Stories Weddings e responsável pela organização do The W Experience. A especialista em casamentos Susana Esteves Pinto garante que este é o primeiro evento “feito por profissionais de mercado”, que “conhecem os noivos”. De 14 a 16 de Fevereiro, o espaço vai receber mais de 40 empresas do mercado dos casamentos, num evento dedicado não só a noivos, mas também a outros profissionais.

Mais A carregar...

Em dia de São Valentim, esta sexta-feira, o showcase é reservado aos profissionais com três workshops sobre design floral, fotografia para telemóveis e storytelling. Sofia Ferreira, André Teixeira, Lucyana Sposito e Pureza Mello Breyner são referências do mercado e vão discutir “longevidade, exigência e inspiração”, numa conversa moderada por João Pedro Correia, da João makes Photos.

“O nosso segredo é a reinvenção”

O PÚBLICO esteve à conversa com os oradores desta conversa. Transversalmente garantem que o sucesso tem muito a ver com o rigor e a capacidade de actualização constante. “O nosso segredo é a reinvenção e a dedicação por aquilo que fazemos”, sublinha o responsável da Branco Prata, André Teixeira.

Para Pureza Mello Breyner, o grande desafio é acompanhar as tendências, mantendo-se “fiel ao que defende”. Estar no mercado dos casamentos durante muitos anos “é difícil, mas possível”, salienta a designer.

Lucyana Sposito trabalha como wedding planner há 16 anos e diz que o mais importante é a exigência, “com tudo, mas principalmente connosco”. “O meu maior desafio é que os fornecedores me acompanhem”, desabafa a empresária. A brasileira lamenta que alguns profissionais “não se apercebam que têm de mudar”.

Para o fotógrafo André Teixeira também é importante não estar “constantemente focado no trabalho”. Actualmente, só faz 15 casamentos por ano o que, garante, lhe permite “uma abertura muito maior em termos de criatividade”.

E quanto à inspiração? Lucyana Sposito procura-a sempre “fora de Portugal”, enquanto conversa com profissionais de todo o mundo. 95% dos clientes da wedding planner é de origem estrangeira que escolhe Portugal para o dia mais especial das suas vidas. Já a Branco Prata procura inspiração “em todo o lado, menos na área dos casamentos”.

“Trabalhar no sentido da personalização e exclusividade”

Os 40 expositores foram escolhidos a dedo por Miguel Pintão e a equipa que organiza o The W Experience. Em comum, todos sentiam que os eventos que existem a nível nacional não os representavam, nem a eles, “nem aos noivos”. “Nós, enquanto profissionais, temos de trabalhar no sentido da personalização e exclusividade”, defende o wedding planner.

“Não é só uma exposição, mas uma partilha de ideias” e por isso, explica Miguel Pintão, durante todo o dia estarão a acontecer “experiências personalizadas”. No sábado, às 15h30, os participantes poderão assistir a uma mostra de personalização de sapatos de noiva no espaço da marca portuguesa Crème Caviar. Às 16h tem início a palestra da empresa de organização ByMatilda com dicas práticas de planeamento para noivos, em colaboração com as marcas It’s All About, Casa da Comida e Happy Day.

Neste mesmo dia, às 18h, o atelier Rita Costumista quer levar as noivas “à loucura” com o desfile da sua primeira colecção de vestidos. Rita Álvares Pereira acredita que os seus “vestidos são para noivas que quebram as regras e as tradições, que vivem e sentem aquilo em que acreditam”. Oito é o nome da colecção composta por 15 vestidos, na sua maioria coordenados compostos por duas peças. O objectivo é, dizem em comunicado, que as peças possam ser misturadas umas com as outras e conjugadas, no futuro, com outras roupas para uma festa ou mesmo no dia-a-dia.

No domingo, às 18h30, é a vez de Pureza Mello Breyner apresentar a colecção para 2020. Em conversa com o PÚBLICO, a designer revela que, além dos novos vestidos, vão desfilar alguns modelos best-seller de 2019. Dado que 90 % das criações do atelier são exclusivas, Pureza pediu “emprestados” vestidos que criou para desfilarem também no The W Experience.

No stand do Atelier Pureza Mello Breyner vão estar ainda disponíveis protótipos de modelos exclusivos. O objectivo é que as pessoas percam o “medo”. A designer diz que há a ideia “errada” que os vestidos personalizados são “muito mais caros”. Os da colecção deste ano começam nos 2700 euros, já as criações personalizadas são 20% mais caras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os 40 expositores do showcase podem ser consultados na página do evento. Os bilhetes para o The W Experience podem ser adquiridos na Ticketline e variam entre os 20 e os 80 euros.

Texto editado por Bárbara Wong