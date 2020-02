Caros ouvintes, este programa é dedicado à Radiolândia

Se este texto se destinasse a ser lido num programa de rádio, bem que podia começar assim: “Caro ouvinte, seja bem-vindo à Radiolândia - Museu do Rádio. Um espaço que alberga uma colecção de aparelhos de rádio única no país e que também ajuda a contar a história da rádio em Portugal. A partir da vila de Bustos, em Oliveira do Bairro, pode viajar no tempo, recordar vozes que marcaram o panorama radiofónico nacional e, inclusive, gravar o seu próprio programa de rádio.”

Instalada num edifício contíguo à antiga escola primária de Bustos, a Radiolândia é um daqueles locais que já carrega uma boa dose de história e memórias no nome. “Era o nome de uma antiga loja de reparação e comércio de rádios que existia em Bustos”, recorda Sérgio Dias, responsável pela unidade museológica. À frente do estabelecimento estava Manuel Silva, um filho da terra – também chegou a explorar o cinema local – que acabou por ir reunindo uma colecção de rádios “sem paralelo em Portugal e das melhores que há na Europa”.

Foto Adriano Miranda

“Eram aparelhos que ele ia comprando aos clientes, algumas retomas”, enquadra Sérgio Dias, sem deixar de reparar que, mesmo depois de ter deixado o negócio, Manuel Silva, actualmente com 90 anos, continuou a reforçar a colecção. “Em 2010, ele ainda andava à procura de rádios no eBay”, nota o coordenador do museu.

A ideia de criar um museu que pudesse albergar o espólio reunido ao longo de dezenas de anos resultou de um misto de vontades: à intenção do coleccionador particular juntou-se o interesse da câmara municipal de Oliveira do Bairro. Em 2017, a Radiolândia – Museu do Rádio acabou por abrir as portas ao público, apostando num discurso expositivo que agrada a miúdos e graúdos. Os mais velhos recordam os aparelhos que, outrora, decoravam as salas das habitações – rádios que são autênticas peças de mobiliário e à volta dos quais a família se juntava para ouvir a emissão (nesse tempo em que ainda não havia televisão). A pequenada entretém-se a sintonizar, manualmente, um aparelho de rádio gigante, ao mesmo tempo que aprende uma lição de história.

Aparelhos do regime e outros mais

Entre as várias relíquias expostas na sala principal da Radiolândia, contam-se modelos diversos da década de 1920. “Nessa época, os altifalantes ainda eram uma peça à parte do rádio”, nota Sérgio Dias, especificando que só na década seguinte é que se começa a ensaiar o modelo com o altifalante incorporado. A lista de aparelhos expostos contempla também “alguns modelos de rádios alemães que eram comercializados pelo regime nazi, para o povo ouvir a propaganda política”, repara o responsável pelo museu.

Foto Adriano Miranda

O “rádio do Estado Novo” também lá está, em exposição, não obstante ter sido “um fracasso”. “O regime encomendou-o com a mesma lógica, de servir para transmitir a propaganda, mas como os aparelhos eram fabricados nos Estados Unidos da América vinham com uma voltagem de 110V e em Portugal a distribuição de electricidade era de 220V”, explica Sérgio Dias.

Outro dos modelos expostos e que está intimamente ligado a Portugal é o “Lusito”. Datado de 1953, o aparelho produzido pela Standard Eléctrica Portuguesa foi “o único rádio totalmente fabricado em Portugal”.

Para complementar esta viagem através da história dos rádios, a Radiolândia disponibiliza uma mesa interactiva, com informação adicional sobre as descobertas e os modelos que ficarão perpetuados nos tempos. Nas paredes, conta-se a história da rádio, animada por alguns pontos de escuta, nos quais o visitante é convidado a recordar vozes e programas que marcaram uma época de ouro da rádio. É o caso do mítico Despertar da Rádio Renascença, com Olga Cardoso e António Sala.

Este é um daqueles museus que dá a conhecer as suas salas de reservas – instaladas no edifício da antiga escola. E nem podia ser de outra forma: o espólio actual da Radiolândia ascende às cerca de 2000 peças. “Em breve, vamos criar uma nova área de exposição, mas, mesmo assim, continuaremos a ter muitas peças guardadas”, explica Sérgio Dias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes de entrar para as salas de depósito, o visitante é convidado a entrar num estúdio de rádio e a gravar o seu próprio programa. Basta colocar os auscultadores, projectar a voz para o microfone e seguir as indicações apontadas no ecrã. No final, com ou sem gaffes, poderá ficar com a gravação para memória futura. O sinal “No Ar” está ligado.

Radiolândia Rua Jacinto dos Louros, 10

3770-013 Bustos

Oliveira do Bairro

Tel.: 234 732 138

E-mail

Horário: de segunda a sexta, das 10h às 13h e das 14h às 18h; sábados das 14h às 18h; domingos e feriados mediante marcação prévia.

Preços: bilhetes a 2,50€ (com direito a visitar também o Museu de Etnomúsica da Bairrada). As crianças com idade inferior a 12 anos têm entrada gratuita.