Eu amo-te: 30 fotos de amor à volta do mundo

A competição Love2020 é levada a cabo pela app Agora, especializada em fotografia e que realiza vários concursos temáticos. Tanto fotógrafos amadores como profissionais podem participar e candidatar-se a prémios que, conforme o tema, vão de mil a 25 mil dólares. De 11,823 candidatos, segundo dados da app, foram escolhidas 50 finalistas, das quais aqui podemos ver uma selecção de 30. A votação decorre até 18 de Fevereiro para descobrir, com o mote What is Love?, "a melhor foto do mundo #Love2020".