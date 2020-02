Festival Entrudanças 2020

Comunidade, tradição, animação e... panificação. Em 2020, o Entrudanças elege o pão como tema da folia pré-Entrudo que, durante três dias (21 a 23 de Fevereiro), muda a paisagem de Entradas, no coração do Alentejo. A freguesia de Castro Verde enche-se de visitantes atraídos pelo carácter familiar de um festival que não olha a idades para pôr toda a gente a mexer com ritmos tradicionais. Valem bailes e concertos, mas também animação de rua, concurso de máscaras, passeios, sessões de contos, exposições, circo e muitas oficinas. Nestas, é possível aprender valsa, fandango, dança bourrée, cante e acrobacias. E também pôr as mãos na massa que é a arte de fazer pão.