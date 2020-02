Rendas antigas congeladas por mais dois anos

Por proposta do Partido Socialista (PS), a redacção final do Orçamento do Estado para 2020 vai incluir a um aditamento à Lei das Rendas, prolongando por mais dois anos o período de transição que estava em vigor para actualizar os contratos anteriores a 1990. De acordo com a proposta que foi aprovada na Assembleia da República, o prazo de transição do artigo 35.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) passa agora a ser de 10 anos.

