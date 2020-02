Perugia confirma afastamento do Benfica da Liga dos Campeões

O Benfica já não poderá atingir os quartos-de-final da Liga dos Campeões, em voleibol. Nesta quinta-feira, os “encarnados” perderam em casa com o Perugia (1-3), na 5.ª jornada do Grupo D, e ficaram automaticamente de fora do leque dos melhores segundos classificados desta fase.

No Pavilhão da Luz, os italianos fizeram valer o forte serviço e a qualidade do seu bloco para se imporem no primeiro set, por 24-26, supremacia que mantiveram no segundo parcial (21-25), altura em que fizeram estragos na rede com ataques nas zonas dois e quatro.

O Benfica respondeu com uma entrada positiva no terceiro set e, apesar de ainda ter permitido uma reviravolta do Perugia, passou novamente para o comando a 17-16 e acabou por vencer, com o parcial de 25-22.

Mas os italianos, que em 2018 terminaram a Liga dos Campeões na terceira posição, voltaram a impor a sua lei, descolando no marcador graças à excelente acção de serviço do holandês Sjoerd Hoogendoorn, para finalizarem com 17-25.

Na derradeira jornada do Grupo D, o Benfica vai visitar os franceses do Tours, no próximo dia 19, data em que encerrará a sua participação europeia em 2019-20.