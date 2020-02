Benfiquista Gabriel sem data de regresso devido a problemas de visão

O médio brasileiro Gabriel, jogador do Benfica, vai ficar afastado dos relvados sem data para o regresso, devido a um problema de visão.

“Gabriel tem paresia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona dipoplia. Trata-se de uma situação que impossibilita determinar um prazo para o regresso à sua condição plena”, pode ler-se numa nota publicada pelo clube na quarta-feira.

As queixas “relacionadas com a visão” surgiram após a vitória por 3-2 com o Famalicão, para a Taça de Portugal, a 4 de Fevereiro. Os exames feitos afastaram “cenários de maior gravidade”, mas a prioridade agora é garantir “que não existem outros riscos e que não está em causa a actividade normal no dia-a-dia”.

O Benfica explica ainda que o jogador de 26 anos vai continuar a deslocar-se para o centro de treinos e “fazer o trabalho físico que se entender por adequado”.