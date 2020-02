Sai Paula Silva, entra Bernardo Alabaça: uma revolução na Direcção-Geral do Património Cultural

Os destinos do maior organismo dependente do Ministério da Cultura (MC), a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), mudaram de mãos: o Ministério da Cultura (MC) anunciou esta tarde a substituição da equipa dirigida desde 2016 pela arquitecta e arqueóloga Paula Silva, anunciando que a partir do próximo dia 24 será o gestor Bernardo Alabaça a assumir as suas funções. Acompanharão no Palácio da Ajuda este ex-director-geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional e subdirector-geral do Tesouro e Finanças do Ministério das Finanças a ex-directora do Arquipélago – Centro de Arte Contemporânea, Fátima Marques Pereira, e Rui Santos, que foi secretário técnico do Programa Operacional de Valorização do Território e de outros programas operacionais no âmbito do Portugal 2020. O vice-director João Carlos Santos é o único elemento da equipa liderada por Paula Silva que se manterá em funções.

No comunicado enviado às redacções, o gabinete do MC explica que o “novo ciclo de políticas públicas para o património cultural e para as artes (...) exige uma nova equipa para a DGPC, constituída por uma complementaridade de diferentes competências e perfis adequados aos novos desafios”. A equipa agora nomeada pela secretária de Estado adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, parece de facto inverter a relação de forças na direcção deste organismo que tutela os museus e os monumentos nacionais, e que é por isso a principal fonte de receitas do MC: sai reforçada a área da gestão em detrimento da experiência acumulada nos domínios do património e da museologia, que constituem o núcleo da actividade deste organismo. Com Paula Silva –​ que antes de chegar à DGPC chefiou a Divisão Municipal de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto (2014-2016) e foi directora regional da Cultura do Norte (2009-2013) e directora regional do então Instituto Português do Património Arquitectónico (2006-2007) –, sai também o historiador de arte David Santos.

A nova equipa da DGPC terá nas mãos a constituição e a gestão do novo fundo para a reabilitação do património apresentado pela ministra Graça Fonseca e pela sua secretária de Estado adjunta em Janeiro, no debate sectorial sobre o Orçamento de Estado para 2020. Na altura, Ângela Ferreira detalhou o programa de investimento a dez anos que já está em curso, com o levantamento das necessidades dos 43 imóveis sob alçada da DGPC e das direcções regionais de Cultura, prometendo a sua conclusão no final deste mês. Para o efeito, antecipou, o Estado procurará fontes de financiamento alternativas, incluindo a já anunciada Lotaria do Património, “que está a ser desenvolvida em articulação com a Segurança Social”, e o “mecenato privado”.

Entre outros dossiers problemáticos como as acentuadas perdas de recursos humanos que vêm debilitando os equipamentos tutelados pela DGPC e a precariedade dos vínculos dos seus dirigentes (metade dos directores de museus e monumentos tutelados pela DGPC estão a exercer os seus cargos em regime de substituição), Bernardo Alabaça e a sua equipa terão sobre a secretária outro dossier a que a ministra Graça Fonseca tem dado visível prioridade: a gestão integrada da colecção de arte contemporânea do Estado.