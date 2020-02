Chegou o primeiro trailer de The French Dispatch, o novo filme de Wes Anderson

Depois da animação stop-motion da japonesa Ilha dos Cães, Wes Anderson regressa ao cinema de carne e osso e muda-se para França. The French Dispatch, o mais recente filme do realizador de Um Peixe Fora de Água e Grand Budapest Hotel é, classificou o próprio em Setembro, “uma carta de amor aos jornalistas” e, em particular à New Yorker, a revista americana fundada em 1925 de que é seguidor devoto.

A estreia americana está marcada para 24 de Julho e o filme chegará ao Reino Unido a 28 de Agosto. Em Portugal, ainda não foi anunciada data de estreia, mas já podemos ver os protagonistas, entre os quais estão Bill Murray, Tilda Swinton, Léa Seydoux e Benicio Del Toro, no primeiro trailer divulgado.

Se em Grand Budapest Hotel Wes Anderson, livremente inspirado na obra e biografia do escritor austríaco Stefan Zweig, fazia o seu requiem pela Velha Europa perdida, a anterior às guerras mundiais, agora aquilo que celebra parece ser a ideia romântica de um jornalismo aventureiro e selvagem. O French Dispatch que dá título à décima longa-metragem do realizador norte-americano é um jornal americano com redacção local numa cidade francesa fictícia. A acção passa-se num século XX sem década definida e acompanha as peripécias em volta da elaboração de várias histórias publicadas pelo jornal.

Bill Murray interpreta Arthur Howitzer Jr., o editor, e é figura destacada num elenco recheado de nomes sonantes. Além dos já referidos, veremos no ecrã Owen Wilson, Frances McDormand, Adrien Brody, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Elizabeth Moss, Timothée Chalamet e Saoirse Ronan.