O desejo de ser “visualmente impressionante”

O Farol, segunda longa-metragem de Robert Eggers, chega com um rasto razoavelmente extenso de estima crítica e auréola de filme de “culto”. Uma vista de olhos pelo que a “crítica internacional” tem escrito sobre ele encontra as mais assombrosas referências: vai de Murnau a Béla Tarr, passando por Dreyer. Por alguma razão que não cabe aqui explicar, convocatórias deste calibre têm o condão de nos deixar mais receosos do que propriamente expectantes, é com um pé atrás que começamos a ver o filme de Eggers. Rapidamente percebemos o erro: deviam ser os dois pés atrás. O Farol é um objecto bastante grotesco, e pouco importa que deliberadamente o procure ser, algures entre a evocação arty de motivos visuais de antanho (da fotografia a preto e branco ao próprio formato da imagem, próximo do “quadrado” do tempo do mudo) e um onirismo, ou simbolismo, de tendência “erotizante” (a sereia, a gaivota, o polvo gigante), que lembra mais Lars von Trier ou Jodorowsky do que qualquer dos nomes acima citados — e de resto, nada no filme indica que Eggers nutra por eles alguma espécie de apreço ou devoção, tal a forma como se compraz em macaqueá-los como uma sobranceria quase destrutiva.

