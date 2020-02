Novo coronavírus já matou mais de 1300 pessoas na China

O número de vítimas mortais do surto do novo coronavírus na província chinesa de Hubei subiu na quarta-feira para 1310 - um aumento diário de 242 mortes, segundo informou a comissão de saúde local, citada pela Reuters. Há agora registo de 1350 mortes em toda a China.

O número de infectados em Hubei, centro do surto, subiu 14.840 na quarta-feira para um total de 48.206 casos confirmados desde o início da crise (e quase 60.000 em toda a China), com as autoridades a justificarem a subida com a adopção de novos métodos de diagnóstico da doença, nomeadamente o recurso à tomografia computadorizada.