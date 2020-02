O novo coronavírus em 17 ilustrações

A ilustradora Wei Man Kow, que trabalha em Hong Kong e Singapura, quis juntar-se ao esforço colectivo de combate à epidemia do novo coronavírus e fez 17 ilustrações sobre como podemos proteger-nos deste vírus que pode provocar problemas respiratórios graves. As ilustrações foram distribuídas na China e chegam agora a Portugal.

O sinólogo Gonçalo Santos, do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), conhece a autora das ilustrações, que se dedica sobretudo à ilustração científica. Gonçalo Santos contactou então os investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), também da Universidade de Coimbra, uma vez que já fizeram várias bandas desenhadas de cariz científico para levar dessa forma a ciência a um público alargado sobre, por exemplo, o sono, a diabetes, a (in)fertilidade humana, a tuberculose ou o cérebro.

Desse elo entre Wei Man Kow (ou Weimankow), Gonçalo Santos e o CNC resultou a tradução e composição da versão portuguesa das ilustrações sobre o novo coronavírus. Além de Gonçalo Santos, este trabalho envolveu no CNC João Cardoso, Sara Varela Amaral e João Ramalho-Santos (presidente daquele centro de investigação e professor do Departamento de Ciências da Vida). É pela mão deste grupo que estas ilustrações sobre o vírus chegam agora também ao PÚBLICO. Quanto a Wei Man Kow, está a disponibilizar as ilustrações a quem as quiser traduzir pelo mundo inteiro.