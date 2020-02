Por que existem explosões de rádio no espaço?

No Dia Mundial da Rádio, celebramos os sinais de rádio emitidos a partir do espaço. Neste P24, trouxemos o professor José Afonso da FCUL e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Este podcast foi realizado com a supervisão de Ruben Martins.

