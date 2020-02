Champalimaud cancela conferência devido ao coronavírus

A Fundação Champalimaud anunciou esta quinta-feira o cancelamento da conferência “Metamorfose: Ciência, Informação, Planeta e Democracia”, que estava agendada para 12 e 13 de Março, na própria fundação, em Lisboa, devido à epidemia do novo coronavírus.

“Com base nos dados conhecidos até ao momento e as preocupações associadas à disseminação do coronavírus, as instituições organizadoras tomaram a difícil decisão de não prosseguir com o encontro programado”, referiu a fundação na sua página de Facebook. Adiantou ainda que espera realizar esta conferência no futuro.

Além da Fundação Champalimaud, fazia parte da organização da conferência a Fundação Fernando Henrique Cardoso e a Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Entre os participantes estavam Marcelo Rebelo de Sousa, Fernando Henrique Cardoso (antigo presidente do Brasil), o sociólogo Alain Touraine, Juan Manuel Santos (antigo presidente da Colômbia), o neurocientista António Damásio, Ricardo Lagos (antigo Presidente do Chile) ou o sociólogo Michel Wieviorka (presidente da Fondation Maison des Sciences de l'Homme).

Este cancelamento segue-se a outros já anunciados pelo mundo, como aconteceu mais recentemente com a grande feira de telemóveis Mobile World Congress (em Barcelona).